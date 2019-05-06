Evde yakınına bakana bin 397 TL

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, Temmuz'da zamlanacak. Halen bin 305 lira 97 kuruş seviyesinde bulunan aylık tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle artacak. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik artışa göre bu ödeme bin 371 lira 27 kuruşa çıkacak. Eğer memurlara Temmuz'da enflasyon farkı olursa, tutar daha da yükselecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre memur maaş katsayısındaki artış yüzde 7'yi bulacak. Bu durumda evde yakınına bakanlara yapılacak ödeme bin 397 lira 39 kuruşa yükselecek.
GELİR ŞARTINA İKRAMİYE AYARI
Evde bakım parası alabilmek için hanede kişi başı gelirin bin 219 lira 34 kuruşun altında olması gerekiyor. Son yapılan düzenleme sayesinde de bayram ikramiyeleri bu ödemelerin alınmasını engellemiyor. Gelir hesabına artık bayram ikramiyesi dahil edilmiyor. Söz konusu destekten yararlanmak için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.
GELİR ŞARTINA İKRAMİYE AYARI
Evde bakım parası alabilmek için hanede kişi başı gelirin bin 219 lira 34 kuruşun altında olması gerekiyor. Son yapılan düzenleme sayesinde de bayram ikramiyeleri bu ödemelerin alınmasını engellemiyor. Gelir hesabına artık bayram ikramiyesi dahil edilmiyor. Söz konusu destekten yararlanmak için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.
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