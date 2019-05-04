2012 yılından itibaren Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası; global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden inovasyonun fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinden kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getiriyor. 7'den 70'e herkesin inovasyonu görerek, duyarak ve dokunarak deneyimleyebildiği Türkiye İnovasyon Haftası'nda bugüne kadar; 710 konuşmacı, 400 bin ziyaretçi, bin 246 katılımcı ağırlandı. Türkiye'nin en yenilikçi ve büyük kurumlarından TEB, THY, Turkcell, Arçelik stratejik partnerliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nda yine birbirinden çarpıcı konular ele alınıyor. İstanbul Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve bugün sona erecek İnovasyon Haftası'nda, alanında lider, dünyaca ünlü konuşmacılar, dünyanın en büyük şirketlerinden inovasyon uzmanları; projelerde fark ve etki yaratmaya yardımcı olacak ilham dolu deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaşıyor. İnovasyonun çok yönlü ele alındığı konferans ve paneller ile; inovasyon ve ekonomi bağı akademisyenler, ekonomistler ve endüstri öncüleri tarafından derinlemesine inceleniyor.
ÖZEL ÖDÜLLER
İNOVALİG Özel Ödülleri'nde Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü'nü Arçelik, Girişimcilik Özel Ödülü'nü TEB, Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü'nü Turkcell ve Uluslararası Başarı Özel Ödülü'nü Türk Hava Yolları aldı.
İNOVASYON ŞAMPIYONU TÜPRAŞ
2018 yılı inovasyon şampiyonlarının açıklandığı İnovalig Ödül Töreni'nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde TÜPRAŞ birinciliği elde ederken, ikinciliğe Kastamonu Entegre Ağaç, üçüncülüğe ise Tusaş- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi şirketi layık görüldü. İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde ilk sırayı Wiser Wash Konfeksiyon alırken, Beyçelik Gestamp Otomotiv ve Latro Kimya ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
ÖZEL ÖDÜLLER
İNOVALİG Özel Ödülleri'nde Ar-Ge Liderliği Özel Ödülü'nü Arçelik, Girişimcilik Özel Ödülü'nü TEB, Teknoloji Geliştirme Özel Ödülü'nü Turkcell ve Uluslararası Başarı Özel Ödülü'nü Türk Hava Yolları aldı.
İNOVASYON ŞAMPIYONU TÜPRAŞ
2018 yılı inovasyon şampiyonlarının açıklandığı İnovalig Ödül Töreni'nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde TÜPRAŞ birinciliği elde ederken, ikinciliğe Kastamonu Entegre Ağaç, üçüncülüğe ise Tusaş- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi şirketi layık görüldü. İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde ilk sırayı Wiser Wash Konfeksiyon alırken, Beyçelik Gestamp Otomotiv ve Latro Kimya ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
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