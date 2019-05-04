Dolar/TL yatay seyir izlemeye devam ediyor. Perşembe gününü 5.97 civarında tamamlayan ve 3 Mayıs'a benzer seviyelerde başlayan dolar/TL kapanış saatlerinde 5.9700/5.9731 seviyesinde işlem gördü. Gün içerisinde dolar en düşük 5.9580 lira ve en yüksek 5.9824 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6563 lira ve en yüksek 6.6875 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında işlem gördü. Bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 4 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,9595

Satış: 5,9681

EURO

Alış: 6,6801

Satış: 6,6932

Dolar/TL ABD ile ilişkiler, TCMB rezervlerine ilişkin endişeler ve seçim sürecine ilişkin belirsizlikle değer kaybetmeye devam ederken; dolar/TL son iki işlem gününde olduğu gibi 3 Mayıs'ta da yatay bir seyir izledi.

TL dün dolar karşısında anlamlı bir değişim göstermese de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ise devam etti. Gelişmekte olan benzer para birimleri genelinde dün dolar karşısında yüzde 0.9'a ulaşan değer kazançları yaşandı.

BIST 100 endeksi, cuma gününe 66,05 puan ve yüzde 0,07 artarak 94.245,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 356,97 puan ve yüzde 0,38 azalışla 93.822,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.475,69 puanı, en yüksek 94.395,92 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybederek 93.946,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 100,30 puan ve yüzde 0,09 azalarak 117.284,56 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 168'i prim yaptı, 193'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Galatasaray, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.