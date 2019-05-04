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Rekabet farklılıktan geçiyor

Türkiye ’nda Genel Müdürü Ümit Leblebici bir konuşma yaptı.

Rekabet farklılıktan geçiyor
Türkiye İnovasyon Haftası'nda stratejik partner olarak bir konuşma yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Ekonomilerin birbiriyle yarıştığı günümüzde ana amaç rekabete açık şirketler yaratmak. Bunun yolu farklılaşmadan geçiyor, farklılaşma ise yaratıcılık kültürü ve inovasyon sayesinde gerçekleşiyor" dedi. Leblebici, inovasyonun, dijitalleşmenin ve teknolojinin merkezinde durduğu büyük bir dönüşüm süreci yaşandığını ifade ederek, "Dijital ve teknolojik yenilikler oyunun kurallarını sürekli değiştiriyor. İnovatif fikirler ise tüm bu sürece yön veriyor. Sektörde dijital bankacılık her zamankinden fazla yatırım yapılan bir alan oldu. Biz de olarak dijital bankacılık kanallarımızı 2000'li yılların başında hayata geçirerek bu alanda yatırım yapan ilk bankalar arasında yerimizi aldık" şeklinde konuştu.

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