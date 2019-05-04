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Memur için yeni dönem

i, başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilebilecek. Bu kişiler ücretli izinli sayılacak. Maaş ise mevcut kurumdan alınacak.

Memur için yeni dönem
Yeni hükümet sistemiyle birlikte rejimi ve esnek çalışma modellerine ilişkin de yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 3 milyon memur ve sözleşmeliyi ilgilendiren kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.

SÜRE UZATILABİLECEK
Buna göre, geçici görevlendirilenler kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecek. Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticilerin onayıyla tamamlanacak. Geçici görevlendirme en fazla 1 yıl olarak yapılabilecek ve her defasında 1 yılı geçmemek üzere uzatılabilecek. Kesintili ya da kesintisiz olarak yönetmelik kapsamında toplamda 6 ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şart olacak.

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