Memur için yeni dönem

Yeni hükümet sistemiyle birlikte kamu personel rejimi ve esnek çalışma modellerine ilişkin de yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 3 milyon memur ve sözleşmeliyi ilgilendiren kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.
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Buna göre, geçici görevlendirilenler kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecek. Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticilerin onayıyla tamamlanacak. Geçici görevlendirme en fazla 1 yıl olarak yapılabilecek ve her defasında 1 yılı geçmemek üzere uzatılabilecek. Kesintili ya da kesintisiz olarak yönetmelik kapsamında toplamda 6 ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şart olacak.
SÜRE UZATILABİLECEK
Buna göre, geçici görevlendirilenler kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecek. Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticilerin onayıyla tamamlanacak. Geçici görevlendirme en fazla 1 yıl olarak yapılabilecek ve her defasında 1 yılı geçmemek üzere uzatılabilecek. Kesintili ya da kesintisiz olarak yönetmelik kapsamında toplamda 6 ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şart olacak.
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