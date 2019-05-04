‘Kırmızı ete ve tavuğa Ramazan’da zam yok’

Ramazan öncesi kasaplardan "Zam yok" sözü geldi. Ay içinde fiyatlara bakarak bu sözü hatırlatacağız. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "Ramazan'da ete zam yapılmayacak, çünkü fiyatlar sabitlendi. Spekülatörlük yapmasınlar, etimiz de çok tavuğumuz da. Vatandaşımız kasaba girmekten korkmasın, Ramazan'da kırmızı et yesin" dedi.
5 LİRA İNEBİLİR
Yardımcı, ette KDV'nin sıfırlanması halinde fiyatlarda 5 lira indirim yapabileceklerini dile getirdi. Kasaplarda satılan etlerin veteriner hekimler kontrolünde kesimi yapılan hayvanların etleri olduğunu vurgulayan Yardımcı, herhangi bir denetim olmaksızın yol kenarlarında kesilen hayvanların etlerinin alınmaması gerektiğini söyledi. Yardımcı, Bakanlık'ın 100 milyon küçükbaş hayvan hedefine değinirken de "Bakanımızın açıklamasını takdir ediyoruz. Küçükbaş
DENETİMLER BAŞLADI
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, dün İstanbul ve Ankara'da, Ramazan'da tüketimi artan şarküteri ve kasap ürünleriyle pide ve tatlı gibi gıdaların imalatı ve satışının yapıldığı işletmeleri denetledi. Gıdalardan alınan örnekler analiz edilmesi için laboratuvarlara gönderildi. Tarım ve Orman Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Ramazan'da iftar çadırlarında, gıda kolilerinde daha yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Ramazan boyunca gündüz çalışan ekiplerin yanı sıra gece çalışan gıda denetim ekipleri de olacak. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Ramazan ayını geçirmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almış bulunmaktayız" dedi.
5 LİRA İNEBİLİR
Yardımcı, ette KDV'nin sıfırlanması halinde fiyatlarda 5 lira indirim yapabileceklerini dile getirdi. Kasaplarda satılan etlerin veteriner hekimler kontrolünde kesimi yapılan hayvanların etleri olduğunu vurgulayan Yardımcı, herhangi bir denetim olmaksızın yol kenarlarında kesilen hayvanların etlerinin alınmaması gerektiğini söyledi. Yardımcı, Bakanlık'ın 100 milyon küçükbaş hayvan hedefine değinirken de "Bakanımızın açıklamasını takdir ediyoruz. Küçükbaş
DENETİMLER BAŞLADI
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, dün İstanbul ve Ankara'da, Ramazan'da tüketimi artan şarküteri ve kasap ürünleriyle pide ve tatlı gibi gıdaların imalatı ve satışının yapıldığı işletmeleri denetledi. Gıdalardan alınan örnekler analiz edilmesi için laboratuvarlara gönderildi. Tarım ve Orman Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Ramazan'da iftar çadırlarında, gıda kolilerinde daha yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Ramazan boyunca gündüz çalışan ekiplerin yanı sıra gece çalışan gıda denetim ekipleri de olacak. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Ramazan ayını geçirmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almış bulunmaktayız" dedi.
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