İş arayanlar için sanal fuar İŞKUR, yeni proje ve uygulamalarıyla istihdam artırmak için çalışmaya devam ediyor. İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için 'Sanal Fuar' uygulamasını başlattı.

İŞKUR, yeni proje ve uygulamalarıyla istihdam artırmak için çalışmaya devam ediyor. İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için 'Sanal Fuar' uygulamasını başlattı. Mersin İş ve Kariyer Fuarı ile önceki gün başlatılan uygulama sayesinde, iş arayanlar, seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda birden çok katılımcı firma ile yazılı ve görüntülü iletişim kurabilme ve firmalara CV iletebilme imkanına kavuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu uygulamamız, işverenlere farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli işgücüne ve oldukça geniş bir aday havuzuna daha kolay erişim imkanı sağlaması ve farklı disiplinlerden sıra dışı adaylar ile karşılaşma fırsatı sunması bakımından çok yararlı olacak" dedi.