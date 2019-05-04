Güncel sigara fiyatları listesi Mayıs 2019: Camel, Camel Slender, Winston, JTİ, Rothmans zamlı fiyat kaç TL?

Mayıs 2019 sigara fiyatları ne kadar oldu? Maktu vergide yapılan düzenleme ile bazı sigaralara zam geldi. Buna göre 9 TL'ye satılan sigaralar 11 TL'ye, 9.5 TL'ye satılan sigaralar 11.5 TL'ye, 10 TL'e satılan sigaralar 12 TL'ye, 11 TL'ye satılan sigaralar 13 TL'ye, 13 TL'ye satılan sigaralar 15 TL'ye çıktı. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar? Camel, Camel Slender, Winston, JTİ, Rothmans marka sigaraların fiyatları kaç TL oldu? İşte Mayıs 2019 güncel sigara fiyatları...

SİGARA ZAMMI NE KADAR?

3 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla geçerli JTI grubu sigara markalarına 2'şer lira zam yapıldı. Buna göre, bu grupta en yüksek sigara fiyatı 13 TL oldu.

Sigara fiyatlarına zam yapılması ile birlikte vatandaşlar zamlı fiyatları araştırmaya başladı. 2019 yılında yapılan zamlı sigara fiyatlarını haberimizde derledik.

İşte 2019 Mayıs güncel sigara fiyatları...