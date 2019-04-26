'Et'ikete fren

Ramazan fırsatçılarını dün gazetemizin sayfalarına taşıdık. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarına iki hafta öncesine göre yapılan yüzde 14-16 zam tepki çekti. TAKVİM'in haberinin ardından, Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karar ile et fiyatlarına çekidüzen getirildi.
ESK DESTEKLENECEK
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım-satım neticesinde oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Destekleme ödemeleri, tebliğle belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasıyla gerçekleştirilecek. Bakanlık en fazla 150 milyon liralık kaynak ayıracak. Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nda hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında bu yıl için et piyasasının düzenlenmesi hedeflendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.