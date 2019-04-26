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'Et'ikete fren

, et fiyatlarındaki fahiş ları sayfalarına taşıdı. Başkan Erdoğan, duruma el koydu. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla; desteklenecek, besici korunacak, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek.

'Et'ikete fren

Ramazan fırsatçılarını dün gazetemizin sayfalarına taşıdık. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarına iki hafta öncesine göre yapılan yüzde 14-16 tepki çekti. 'in haberinin ardından, Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karar ile et fiyatlarına çekidüzen getirildi.

ESK DESTEKLENECEK
Et ve Süt Kurumu'nun (), et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım-satım neticesinde oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Destekleme ödemeleri, tebliğle belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasıyla gerçekleştirilecek. Bakanlık en fazla 150 milyon liralık kaynak ayıracak. 'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nda hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında bu yıl için et piyasasının düzenlenmesi hedeflendi.

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