Ankara'da ekmek fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseldi. Zammın Ramazan ayına kısa süre kala gelmesi manidar karşılandı. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Pazartesi günü uygulamaya konulan zam ile 200 gram ekmeğin fiyatının 1 TL'den 1.25 TL'ye çıktığını söyledi. Alnıaçık, fiyat güncellemesine gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi.
- Ekonomi
- 26.04.2019
- Gazete
Ekmeğe Ramazan zammı
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