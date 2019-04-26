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Ekmeğe Ramazan zammı

Ekmeğe Ramazan zammı
Ankara'da ekmek fiyatı 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseldi. Zammın Ramazan ayına kısa süre kala gelmesi manidar karşılandı. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Pazartesi günü uygulamaya konulan zam ile 200 gram ekmeğin fiyatının 1 TL'den 1.25 TL'ye çıktığını söyledi. Alnıaçık, fiyat güncellemesine gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi.

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