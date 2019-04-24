Geçtiğimiz yıl emeklilere yılda Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere iki kere ikramiye ödenmesi kararı alınmıştı. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde yaklaşık 12 milyon emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Henüz emekli ikramiye tutarı açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği de emekliler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Henüz ikramiyelerin ödeneceği tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ikramiyelerin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce bayram ikramiyesi tutarı 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.