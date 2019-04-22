Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek.
- Ekonomi
- 22.04.2019
- Gazete
Memura 438 TL aile yardımı! Memurların Temmuz'da hem maaşı hem de aile yardımı artacak
Enflasyon tahminlerine göre Temmuz’da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak.
Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek.
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