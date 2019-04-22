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a 438 TL ! Memurların 'da hem maaşı hem de aile yardımı artacak

tahminlerine göre ’da lara yüzde 5 ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların 438 lirayı bulacak.



Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek.

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