Emsal kararla, hukuk bürolarınca borçlulara gönderilen mesajlar incelenecek, sonucuna göre mesajı atan hukukçular hakkında, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan işlem yapılacak.

Bursa'da, alacağını tahsil edemeyen bir şirket, gereğinin yapılması için hukuk bürosuna müracaat etti. İddiaya göre hukuk bürosu da borçluya 'Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek' şeklinde mesaj attı. Mesaj sonrası öfkelenen borçlu, soluğu Cumhuriyet Savcılığında aldı. Borçlu, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan işlem yapılmasını istedi. Savcılık da şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasına gerek duymadı. Bunun üzerine tehdit edildiğini düşünen borçlu, 2. Sulh Ceza Mahkemesine kovuşturmaya yer olmadığına dâir karara itiraz etti. Mahkeme de itirazı reddetti. Borçlu bu kez konu Yargıtaya taşındı. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, bu tür mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması ve sonucuna göre cezaî müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.