İhbar tazminatı emeklinin de hakkı

Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı vermedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? Yusuf SANCAK

İhbar tazminatının, İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığının önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle eski işvereninizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir.



EMEKLİLİK YAZISI İLE ÖDENEK ALINMAZ

1975 doğumluyum. Sigorta girişim 1995. 6780 günüm var. İşten ayrılmayı düşünüyorum. SGK'dan 3600 belgesi aldım. İşsizlik ödeneği alır mıyım? Murat ALTIOKLAR

İşten kendi isteğinizle ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. SGK'dan aldığınız 3600 gün yazısı ile tazminat hakkınız var. Ancak işsizlik maaşı alamazsınız. Kendi isteğinizle ayrılmanız işsizlik maaşını engelliyor. Priminiz tamam, işe girdiğiniz gün ve aya göre 55 ya da 56 yaşında emekli olursunuz.



İZİN YASAL HAKTIR

Özel sektörde 5 yıl 6 aydır çalışıyorum. 1 yıl 6 ay içinde birer günden 6 gün izin kullandım. 10 gün izin istememe rağmen verilmiyor. Bu haklı fesih sebebi sayılır mı? Okay GÜNEY

İzininiz hiçbir mücbir sebep olmadan kullandırılmadıysa, bu haklı fesih ile tazminat hakkı doğurur. Kimse işçinin iznini engelleyemez. İzin hakkı hem yasal hem anayasal bir haktır. İşten ayrılırken kullanmadığınız izinlerin parasını da son maaşınız üzerinden alırsınız.



SGDP KESİNTİSİ MAAŞI ETKİLEMEZ

9306 gün çalışıp emekli oldum. Emekli olduktan sonra 21.5 yıl daha fazladan çalıştım. Fazla çalışmadan doğan yüzde 7.5 benim ve yüzde 15 işverenin ödediği prim emekli maaşıma yansır mı? Eşref AKÇADAĞ



YABANCIYA AYLIK

Alman vatandaşıyım. 3600 günü doldurmak için kalan 1523 günü nasıl tamamlayabilirim? Mustafa ARSLANMİRZE

Emeklilik açısından yabancı uyruklu kişilerin Türk uyruklulardan farkı bulunmuyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız, 3600 günle emeklilik imkanınız var. Ancak isteğe bağlı ile tamamlamanız halinde Bağ-Kur şartları oluşur. 1260 günden fazla isteğe bağlı ödemeniz durumunda 5400 günle emekli olursunuz.Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde yasal engel yok. Ancak emekli çalışanlar için ödenen primlerin emeklilikle ya da emekli maaşıyla bir ilgisi olmuyor.





EMEKLİLİK HESABI

23.11.1967 doğumluyum. 1993'te sigortalı oldum. 1991 yılında yedek subay olarak askerlik yaptım. Emekli Sandığı üzerinden maaş aldım. Sigortalı başlangıcım 1991 yılı sayılır mı? Mehmet TERTİPLİ

Yedek subay okullarında geçen sürelerden sonra ilk asteğmen olduğunuz tarih sizin sigorta başlangıcınız olarak kabul edilir ve emeklilik hesabınız buna göre yapılır. Hatta 3 aylık yedek subay okulundaki süreyi de borçlanabilirsiniz. Ayrıca yedek subaylık sürenizin 4'te 1'i oranında ilk sigorta olduğunuz tarih geri çekilir. Fiili hizmet zammı gereğince bunun için tam ay ve gün bilgisi gerekiyor. Buna göre de 52 ya da 53 yaşında emekli olursunuz.





01.01.1972 doğumluyum. 14.03.1988'de sigorta girişim oldu. Toplam 8800 prim günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam emekliliğimi erkene alabilir miyim? Bayram ERSOY

25 yıl 50 yaş ve 5375 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam, yaşı bekleyeceksiniz. Askerlik sigortadan sonra olduğu için yaşı geri çekmez.



Kasım 1976 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1994. Toplam 5600 gün primim bulunuyor. 2014 tarihinden beri sigorta primi yatırmıyorum. Barış ÖZCAN

En az 54 yaş ve 5675 gün gerekiyor. Bu işe girdiğiniz tarihe göre 55 yaş ve 5750 gün de olabilir. Primi tamamlayıp yaşı beklemeniz gerekiyor.



2007 yılında özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak işe başladım. Banka bünyesinde özel sigortalı olarak çalışmaktayım. Daha öncesinden 2004 yılından 43 günlük SSK var. Doğum tarihim 31.05.1968. Bülent KURU

İlk sigorta olduğunuz tarihe göre 60 yaşında ve 7000 gün prim ödeyerek emekli olabilirsiniz.