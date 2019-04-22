Kredi çekecekler dikkat! Bugün resmen başlıyor...

Yerel paralarla ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayak kredi ödemeleri bugün başlıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamasında, son yıllarda yerel para birimleri üzerinden ticaretin geliştirilmesi hususunda önemli çabalar sarf edildiğini hatırlattı.



İhracatta Türk lirasının payının 2018'nin sonu itibarıyla yüzde 4,5 seviyesindeyken, bu yılın ilk iki ayında toplam ihracatın yüzde 4,8'i seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Pekcan, Türk Eximbank'ın pozitif ayrımcılık yaparak ihracatçı KOBİ'lere piyasa faizlerine göre oldukça cazip faiz oranlarıyla Türki lirası kredi sağlamaya devam ettiğini kaydetti.



Bankanın Ağustos 2017'de Türk lirası kaynaklarını KOBİ'lere kanalize ettiğini belirten Pekcan, bu çerçevede KOBİ'lere 2017'de 2,1 milyar lira, 2018'de ise 7,7 milyar lira olmak üzere toplamda yaklaşık 10 milyar lira ilave kredi desteği sağladığını aktardı. Pekcan, söz konusu desteğin 2019'da da artarak devam edeceğini bildirdi.