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Faiz çağrısı

Faiz çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, özel bankalardan, konut kredisi faizlerini kamu bankaları gibi düşük tutmalarını istedi. Palandöken, kamu bankalarının yüzde 1.45'lerde seyreden faiz oranının özel bankalarda yüzde 2.50'ye kadar ulaşabildiğine dikkati çekti.

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