Dünya turu 1.4 milyon

Lüks kruvaziyer gemileri, seyahat deneyimini yeniden tanımlıyor. Ultra zenginlere hitap eden bu gemiler, sundukları hizmetler ile adeta lükste birbiriyle yarışıyor. Usta şeflerin yıldızlı yemekleri, ünlü virtüözlerin konserleri, eğlenceli aktiviteleri, altın kaplama lavaboları, swarovski süslemeleri, marka döşemeleri ile adından söz ettiren lüks kruvaziyerler, astronomik ücretleri ile de dikkat çekiyor. Lüks kruvaziyer turlar arasına 2020 yılında eklenecek Silversea şirketinin dünya turu da hem lükste hem pahada hem de rotada çıtayı yükseltecek. Silver Whisper isimli gemi 6 Ocak'ta Florida'dan demir alacak. 140 günlük turunu 25 Mayıs'ta Amsterdam'da sona erdirecek. Gemide olmak isteyenler en az 62 bin doları gözden çıkaracak. İlk kez dünya üzerindeki 7 kıtanın tümünü dolaşacak olan gemi, 240 bin dolarlık (1.4 milyon lira) Sahibinin Süiti ile de şimdiye kadarki en pahalı seyir deneyimini sunacak.







ÖZEL HİZMETLİ

Rotasında Bora Bora, Antarktika, Muscat ve Mumbai gibi yerlerin bulunduğu geminin tüm odaları süit. 62 liman, 32 ülkede duracak olan gemi, yolcularına özel karayolu programları da sunacak. Yolcu kapasitesi 382 kişi olan geminin mürettebat kapasitesi de 302. Gemide neredeyse yolcu başına bir mürettebat düşüyor.







117 metrekarelik en pahalı süitin; 2 yatak odası, oturma odası, yemek alanı, bar, duş ve jakuzisi var.







Süitin geniş verandası tabandan tavana cam kaplı.



SAHİBİNİN SÜİTİ: 240 BİN $



GRAND SÜİT: 200 BİN $



KRAL DAİRESİ: 197 BİN $



GÜMÜŞ SÜİT: 196 BİN $



MADALYON SÜİTİ: 152 BİN $



VERANDA SÜİTİ: 85 BİN $



VİSTA SÜİTİ: 62 BİN $





ÖZLEM KAMER TERCANLI