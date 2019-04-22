11.8 milyona çifte maaş

Tüm çalışanları kapsayacak tamamlayıcı emeklilik reformu için düğmeye basılırken; Emeklilik Gözetim Merkezi verileri otomatik katılımla birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 11.8 milyonu kapsadığını, fon büyüklüğünün de 100 milyar liraya dayandığını ortaya koydu. 12 Nisan itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 13 oldu. Katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü de 93 milyar 631 milyon liraya ulaştı. BES'ten emekli olan kişi sayısı 97 bin 715'i buldu. Otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 13 bin 39 olurken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı da 5.6 milyar liraya ulaştı.