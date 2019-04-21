Klasikler yarıştı

Mercedes-Benz Türk'ün ana sponsorluğunda gerçekleşen Klasik Otomobil Kulübü'nün geleneksel Bahar Rallisi'nin beşincisi, 121 otomobilin katılımıyla bugün Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da başladı. Yarışa katılan 121 otomobilde, 89 kadın pilot ve co-pilotlar yer alırken geçen seneki 59 kadın katılımcı rekoru da kırılmış oldu. Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2019 kapsamında katılımcılar İstanbul'un her iki yakasında 3 gün boyunca yaklaşık 300 km'lik bir parkuru tamamlayacaklar.