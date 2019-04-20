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3 milyarlık bayram tatili

3 milyarlık bayram tatili

9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili memurlar kadar turizmcilerde de heyecana yol açtı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kamu personel sayısının 3 milyonun üzerinde olduğunu belirterek, "Buna aileleri de dahil edildiğinde 10 milyonu aşkın vatandaşımız 9 gün tatil yapacak" dedi. Özel sektörde çalışanlarında bu sayıya eklendiğinde tatil yapacakların sayısının daha da artacağını vurgulayan Bağlıkaya, "En az 3 milyar liralık ekonomik hacim öngörüyoruz" diye konuştu.

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