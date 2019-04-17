İstihdam teşvikleri iş arayanların yüzünü güldürürken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işe yerleştirmelerde rekorlara imza atıyor. 1 Ocak'tan bu yana 352 bin 379 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdam hamlesini sürdürüyor. Özel sektör ile iş arayanları buluşturan İŞKUR'da halen 62 bin 556 açık iş bulunuyor. Personel alımlarında başı 9 bin 696 kişi ile beden işçileri çekerken; bunu turizm elemanı, temizlik personeli, güvenlik elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, satış danışmanı gibi açık işler izliyor. 4 bin 342 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 725 satış danışmanı, 2 bin 234 temizlik görevlisi, bin 166 çağrı merkezi elemanı, bin 761 garson, bin 152 güvenlik görevlisi aranıyor. İş arayanlar internetten ya da İŞKUR'a giderek başvuru yapabiliyor.
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- 17.04.2019
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