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, hamlesini sürdürüyor! 62 bin 556 işçi aranıyor

62 bin 556 işçi aranıyor
İstihdam teşvikleri iş arayanların yüzünü güldürürken, Türkiye İş Kurumu () işe yerleştirmelerde rekorlara imza atıyor. 1 Ocak'tan bu yana 352 bin 379 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, hamlesini sürdürüyor. Özel sektör ile iş arayanları buluşturan İŞKUR'da halen 62 bin 556 açık iş bulunuyor. Personel alımlarında başı 9 bin 696 kişi ile beden işçileri çekerken; bunu elemanı, temizlik personeli, güvenlik elemanı, müşteri temsilcisi, satış danışmanı gibi açık işler izliyor. 4 bin 342 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 725 satış danışmanı, 2 bin 234 temizlik görevlisi, bin 166 çağrı merkezi elemanı, bin 761 garson, bin 152 güvenlik görevlisi aranıyor. İş arayanlar internetten ya da İŞKUR'a giderek başvuru yapabiliyor.

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