Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Son dakika: PKK terör örgütüne ağır darbe!
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
- Nisan 2019 memur maaş bordrosu yayınlandı
- 2018'in yılının en başarılı acenteleri ödüllendirildi
- Herkes havalimanında unutuldular sanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.