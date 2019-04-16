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  • 16.04.2019 14:28
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 14:28

Son dakika: terör örgütüne ağır darbe!

Son dakika... : kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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