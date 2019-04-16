AnadoluJet, 2018 yılının en başarılı acentelerini Giresun'da düzenlenen programda bir araya getirdi.

Giresun Valisi Sn. Harun Sarıfakıoğulları, Giresun milletvekilleri Sn. Cemal Öztürk, Sn. Kadir Aydın ve Sn. Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Sn. Aytekin Şenlikoğlu, Ordu ve Giresun'un kıymetli oda temsilcileri, turizm-otelcilik sektörü yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen galada dereceye giren acentelere ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş "Ülke turizmine desteklerinden dolayı dereceye giren tüm acentelerimizi kutluyorum. Doğal ve tarihi birçok zenginliği bünyesinde barındıran Anadolu topraklarının tanıtımına katkı sağlayacak projelere desteğimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek " dedi.

Program çerçevesinde acente temsilcileri Giresun'un tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde keşfetme imkânı buldu.