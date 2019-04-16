Kıdem tazminatı fonu nasıl olacak? Haazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladığı esnada yeni kıdem tazminatı konusuna da değinmişti. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş yeni kıdem tazminatının nasıl işleyeceğini merak ediyor. Hemen belirtelim ki, kıdem tazminatı reformu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilecek. Peki, kıdem tazminatı son durum nedir? 2019 yeni kıdem tazminatı reformu nasıl olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KIDEM TAZMİNATI SON DURUM NEDİR?

ABD'de önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı bir formülün üretileceğini söyledi.

Bakan Albayrak, yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da şunları söyledi:

"Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak."

KIDEM TAZMİNATI REFORMU NASIL OLACAK?

Tüm paydaşların katılımı ile Kıdem Tazminatı Reformu gerçekleştirilecek ve bu fon BES'in entegrasyonu sağlanacak. 2020 yılından itibaren her yıl OKS artı Gönüllü BES'te en az 100 milyar TL fon biriktirilmesi ve 5 yıl içinde milli gelirin yüzde 10'unu aşan toplam fon büyüklüğüne ulaşılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kıdem tazminatı reformu ile ilgili şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az çoktan çok, belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak.

Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, yani çalışanlara, işverenlere ve devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır. Finansal sektördeki bir diğer değişim alanımız sigortacılık sektörü olacak."