Bakan Albayrak ABD'de yatırımcılara güven mesajı verecek

Washington'da gerçekleştirilen Türk-Amerikan İş Konseyi toplantıları başladı. 2 gün byounca düzenlenecek oturumlarda Türkiye ile ABD arasında 75 milyar dolarlık ticaret hedefi konuşulacak.
BAKAN ALBAYRAK'TAN YATIRIMCILARA GÜVEN MESAJI
ABD'li iş dünyasına hitap edecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yol haritasını anlatarak yatırımcılara güven mesajı verecek. Toplantıya birçok önemli siyasi ve iş adamının katılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP'A RAPOR SUNULACAK
İş insanları, ABD'deki toplantılar ve iki ülke arasında ticaret hedefine ilişkin Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'a rapor sunacak.
BAKAN ALBAYRAK'TAN YATIRIMCILARA GÜVEN MESAJI
ABD'li iş dünyasına hitap edecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yol haritasını anlatarak yatırımcılara güven mesajı verecek. Toplantıya birçok önemli siyasi ve iş adamının katılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP'A RAPOR SUNULACAK
İş insanları, ABD'deki toplantılar ve iki ülke arasında ticaret hedefine ilişkin Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'a rapor sunacak.
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