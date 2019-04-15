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  • 15.04.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 13:41

Bakan Albayrak 'de yatırımcılara güven mesajı verecek

, Washington'da gerçekleştirilen Türk-Amerikan toplantıları kapsamında yatırımcılara güven mesajı verecek.

Bakan Albayrak ABD'de yatırımcılara güven mesajı verecek
Washington'da gerçekleştirilen Türk-Amerikan toplantıları başladı. 2 gün byounca düzenlenecek oturumlarda ile arasında 75 milyar dolarlık ticaret hedefi konuşulacak.



BAKAN ALBAYRAK'TAN YATIRIMCILARA GÜVEN MESAJI
ABD'li iş dünyasına hitap edecek olan , Türkiye'nin yol haritasını anlatarak yatırımcılara güven mesajı verecek. Toplantıya birçok önemli siyasi ve iş adamının katılması bekleniyor.



BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP'A RAPOR SUNULACAK
İş insanları, ABD'deki toplantılar ve iki ülke arasında ticaret hedefine ilişkin Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'a rapor sunacak.

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