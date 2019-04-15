Kamu kurum ve kuruluşlarda 657 DMK tabi memurları ve kamu personelinin 2019 yılı Nisan ayı ücret bordrosu e-devletten yayımlandı. Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir. Kamu Personellerini her ayın 15'inde aldıkları ücretin bordosu bir gün önce Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev yapan devlet kamu personelleri e-bordro hizmeti vasıtası ile anında geçmiş ay ve yıllara ait ücret bordrolarını görüntüleyebiliyor.

E-BORDRO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN.

E-BORDRO İLE MAAŞ GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ

Türkiye genelinde devlete bağlı kurumlarda çalışan vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmeleri için e-Devlet şifrelerinin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi bulunmayanlar PTT üzerinden şifrelerini alabilir.

e-Devlet'in resmi internet adresi www.turkiye.gov.tr üzerinden "e bordro" aramasını yaparak aradığınız sayfaya ulaşabileceksiniz. İlgili sayfayı açtıktan sonra ilk adım 'Yıl Seçiniz' butonundan istediğiniz ayı seçin, ikinci adım olarak 'Ay Seçiniz' butonu yer almaktadır, buradan da istediğiniz ayı seçin ve maaş bordrolarınızı görüntüleyin.

E-BORDROLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLİYOR

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

PTT'den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.

Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.

Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız

Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.

Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.

Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.

İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.



E BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

MALİYE BAKANLIĞI E BORDRO UYARISI

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

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