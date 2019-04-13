13 Nisan altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Vatandaşların her zaman yatırım için öncelik gösterdiği altın fiyatları haftayı hareketli bir şekilde kapattı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 240,20 lira oldu.

13 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 240,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 240 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 240,20 liradan, bin 582 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 603 liradan, 219 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 223 liradan, bin 546 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 566 liradan, 773 liradan alınan Yarım Ziynet 783 liradan ve 387 liradan alınan Çeyrek Ziynet 392 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM NE?

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.68 artışla 71.31 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.68 artışla 64.01 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların yüzde 1.0´den fazla değer kaybetmesiyle, üç haftadır ilk kez haftayı artıda tamamlama yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.26 artışla 15.05 dolardan,

– altın, yüzde 0.34 artışla 1,297.8 dolardan,

– bakır, yüzde 1.89 artışla 2.941 dolardan,

– platin, yüzde 1.06 artışla 904.8 dolardan ve

– paladyum da yüzde 1.29 artışla 1,349.8 dolardan işlem görüyor.