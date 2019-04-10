Yaşlıya 631 engelliye 756 TL

hem yaşlılara hem de engellilere çeşitli destekler sunuyor. Bunlar arasında maaş desteği başı çekiyor. Her ay verilen bu ödemeler, memur maaşları arttıkça yükseliyor. Temmuz'da memur maaşları yüzde 5 artacak, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da zamma eklenecek. Yani memurlara en azzam kesin. Buna göre, halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, Temmuz'daçıkacak. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradanyüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradanulaşacak. Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira 97 kuruş tutarındaki aylık iseyükselecek. Kendisi ve eşinin aylık geliri toplamıaltında olanlar, 65 yaş aylığı alabiliyor. Hane içinde kişi başı gelir sınırı engelli aylığı içinevde bakım aylığı içinseviyesinde bulunuyor.