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  • 10.04.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 13:28

'ndan güzel haber! 'a kadar...

'nın otoparkı, 'a kadar kadar ücretsiz olacak.

15 Nisan'a kadar ücretsiz olacak!

'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, Havalimanı otoparkının 'a kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen havalimanında, 31 Ekim'de tarifeli seferler başlamıştı.

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