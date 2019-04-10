Hafta sonu İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere yakın mesafede pek çok tatil alternatifi bulunuyor. Doğa ile iç içe konumlanan işletmeler, kişi başı odakahvaltı 140 ile 750 lira arasında değişen fiyatlarda hizmet sunuyor...
SAPANCA/KONAK BEYZADE: 2 kişilik kahvaltı dahil oda fiyatı 250 ile 600 lira arasında.
İZMİT/ KARACA DAĞ EVLERİ: Akşam yemeği ve kahvaltı dahil kişi başı fiyat 225 lira.
SAKARYA/ HANIMELİ KONAĞI: Taraklı'daki 6 odalı konakta kalmanın bedeli kahvaltı dahil 2 kişi 250-300 lira.
SAPANCA/UĞURLU BEY BUTİK DAĞ OTELİ: Sapanca Gölü'ne kuş bakışı bakan 12 odalı otelde, kahvaltı dahil 2 kişilik fiyat 400-600 lira arasında.
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