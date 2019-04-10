Hafta sonu İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere yakın mesafede pek çok tatil alternatifi bulunuyor. Doğa ile iç içe konumlanan işletmeler, kişi başı odakahvaltı 140 ile 750 lira arasında değişen fiyatlarda hizmet sunuyor...

2 kişilik kahvaltı dahil oda fiyatıarasında.Akşam yemeği ve kahvaltı dahil kişi başı fiyatTaraklı'daki 6 odalı konakta kalmanın bedeli kahvaltı dahil 2 kişi: Sapanca Gölü'ne kuş bakışı bakan 12 odalı otelde, kahvaltı dahil 2 kişilik fiyatarasında.