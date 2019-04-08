Vatandaşların son dönemlerde merakla araştırdığı konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Bu nedenle çeyrek altın, yarım altın ve gram fiyatlarının ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 237,39 lira alış, 237,43 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 379,96 lira alış 388,80 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

YARIM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yarım altın 757,55 lira alış 777,60 lira satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını da 1.573,00 lira alış ,1.596,00 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.