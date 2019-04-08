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  • 08.04.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 11:32

'nın Swap hamlesi faizleri düşürdü

Döviz kurlarında yaşanan spekülatif ataklar sonrası üst üste hamleler yapan 'nın son adımı Swap piyasasına yönelik oldu. Merkez Bankası tarafından alınan karar sonrası yerel bankalarda Swap TL faizi yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düştü.

Merkez Bankası'nın hamlesi faizleri düşürdü

(TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swappiyasasında bugünkü ihalede TL faizi yüzde 24'e çekildi.

TCMB Cuma günü ilgili ihalede TL faizini yüzde 25.50 olarak belirlemişti.

TCMB geçen iki haftada kademeli olarak attığı adımlarda döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.

Merkez'in Swap hamlesi öncesi güne 5,62 seviyesinde başlayıp 5,71 seviyesine kadar çıkan dolar faiz kararı sonrasında 5,67 seviyelerine geriledi.

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