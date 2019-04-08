Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faizoranları kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15 olacak.



Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72 olarak belirlendi.