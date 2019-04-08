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  • 08.04.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 09:18

azami faiz oranında indirim Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak olan kredi kartı faiz oranlarında indirime gidilmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faizoranları kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15 olacak.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72 olarak belirlendi.

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