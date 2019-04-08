Altın doların bugünkü değer kaybına bağlı olarak yükselişe geçerken, yatırımcılar Çarşamba açıklanacak Fed toplantı tutanaklarını bekliyorlar. 1,280.59 dolar ile 25 Ocak'tan beri en düşük seviyeyi gören altının spot piyasdaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,295.81 dolara çıktı. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Nisan güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN FİYATI
232,48
232,80
ÇEYREK ALTIN FİYATI
371,96
380,62
YARIM ALTIN FİYATI
741,60
761,25
TAM ALTIN FİYATI
1.534,35
1.573,71
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.296,27
1.296,46
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.545,00
1.560,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
1.487,85
1.517,84
ATA ALTIN FİYATI
1.534,35
1.573,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
132,51
132,69
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
169,71
169,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
212,02
212,31
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