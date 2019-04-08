Hedef yüksek hızlı ucuz internet

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Adil Kullanım Kotası uygulamasına son verilmesinin etkileriyle ilgili bilgi verdi. Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sürecin sürekli takip edildiğini ve şikayet olması halinde gerekli işlemin yapıldığını söyledi. Abonelere yüksek hızlı geniş bant internet tarifelerinin daha makul ücretlerle sunulabilmesini temin etmek üzere revizyon çalışması başlatıldığını bildiren Turhan, 2023'e kadar 'en az 100 Mbps hızda geniş bant internet erişimi sağlanabilecek hane oranının yüzde 100'e çıkarılmasını' hedeflediklerini kaydetti.



EVRİN GÜVENDİK