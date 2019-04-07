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in kazananı çiçekçiler

Seçimin kazananı çiçekçiler
Yerel ler öncesinde adayların seçmenlere çiçek dağıtması en çok çiçekçileri mutlu etti. Adaylar, hem seçim çalışmaları kapsamında hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıttı. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, şunları söyledi: "Özellikle karanfil satışlarında patlama oldu. Yaklaşık 3 milyon dal karanfil satmışız. Seçim sürecinde yaklaşık 2 milyon dal karanfil satışı gerçekleştirdik siyasi partilere. Geçen seneki fiyatlara göre 2 kat artış oldu diyebiliriz. Şimdi Anneler Günü'nü bekliyoruz."

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