3 bin kadın polis alınıyor

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 3 bin kadın öğrenci alımı için başvuru şartları açıklandı. 24'üncü dönem polis meslek eğitim için (POMEM) ön lisans ve lisans mezunları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar başvuru yapabilecek. qBaşvurular 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirilecek.
- Ekonomi
- 07.04.2019
- Gazete
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