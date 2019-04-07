Bugünkü
Takvim

3 bin kadın polis alınıyor

Kadın polis alımları için şartlar belli oldu. Adaylar internet aracılığı ile başvurularını yapabilecek.

3 bin kadın polis alınıyor
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 3 bin kadın öğrenci alımı için başvuru şartları açıklandı. 24'üncü dönem polis meslek eğitim için (POMEM) ön lisans ve lisans mezunları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar başvuru yapabilecek. qBaşvurular 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri3 bin kadın polis alınıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri