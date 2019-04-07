3 bin kadın polis alınıyor Kadın polis alımları için şartlar belli oldu. Adaylar internet aracılığı ile başvurularını yapabilecek.

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 3 bin kadın öğrenci alımı için başvuru şartları açıklandı. 24'üncü dönem polis meslek eğitim için (POMEM) ön lisans ve lisans mezunları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar başvuru yapabilecek. qBaşvurular 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirilecek. TÜM MANŞETLER