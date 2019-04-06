6 Nisan 2019 (Marlboro, Lark, Parlement, LM, Muratti sigara ne kadar? 2019 güncel yeni sigara fiyatları!

Sigara kullanan tiryakiler Marlboro ne kadar, Parlament sigara ne kadar oldu, Muratti sigara paket fiyatı ne kadar şeklinde internette araştırma yapıyorlar. Sigaranın paket fiyatlarına uygulanan yeni zamlar sonrası hangi sigara, ne kadar oldu. Yapılan zamdan sonra sigaralarda paket başına 2 liralık zam uygulandı. Bugünden itibaren sigaralara yapılan zamlar uygulanacak. Sigara içen vatandaşların merak ettiği sigara zamlarıyla ilgili yapılan açıklama haberimizde. Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.