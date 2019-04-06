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  • 06.04.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 14:20

2019 oldu? ne kadar?

Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Sigaraya son dakika zam yapıldı. Yapılan zam sonrasında en pahalı sigara 15 TL oldu. Sigara tiryakileri şimdi hangi oldu diye internette sorgulama yapmaya başladı.

2019 yeni sigara fiyatları ne kadar son dakika güncel fiyatları. Sigara zammı yapıldı, özellikle ABD menşeli sigaralara zam geldi. Peki yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır.

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN PAHALI SİGARA 15.50 TL OLDU

Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara, 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunulacak.

Sigaranın zararları nedir?

Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.

Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır.

Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir.

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