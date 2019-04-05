Marmaray geçtiği yeri ihya edecek Gebze-Halkalı Marmaray hattı güzergahında, son 4 yılda en yüksek konut fiyat artışı Yeşilköy, Üsküdar ve Gebze’de görülürken, önümüzdeki dönemde Tuzla, Pendik ve Küçükçekmece gibi fiyatların düşük olduğu noktaların prim yapması bekleniyor.

Gebze-Halkalı Marmaray hattı açıldı. 5 yıldır İstanbul'da Ayrılıkçeşme ile Kazlıçeşme arasında yolcu taşıyan Marmaray, artık İstanbul Halkalı ve Kocaeli Gebze arasında 115 dakikada kesintisiz ulaşım sağlıyor. 76 kilometrelik hattın, güzergahındaki pek çok ilçeye ve semte değer kazandırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Endeksa. com'un verilerine göre, Gebze-Halkalı Marmaray hattı güzergahında, son 4 yılda en yüksek konut fiyat artışı Yeşilköy, Üsküdar ve Gebze'de görüldü. HABERİN DEVAMI

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