8 milyon üniversiteli için iş hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sürdürülen istihdam seferberliği kapsamında, İŞKUR 8 milyon üniversiteli genç için kampüslere indi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 92 üniversitede bulunan irtibat noktasıyla üniversiteli gençlerin ayağına hizmet götürdüklerini belirterek, "Öğrencilerimizin kariyer planlamasında isabetli kararlar alması için destek veriyoruz. İşgücüne girişte kullanabilecekleri, mezuniyet sonrası iş imkanı, alternatiflerin yer aldığı E-Mezun Rehberi hazırlıyoruz" müjdesini verdi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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