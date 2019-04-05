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8 milyon üniversiteli için iş hamlesi

Üniversiteli gençlere imkanı için 6 büyük destek sağlanırken, mezuniyet sonrası iş imkanı ve alternatiflerin yer alacağı ‘E-Mezun Rehberi’ müjdesi geldi.

8 milyon üniversiteli için iş hamlesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sürdürülen seferberliği kapsamında, İŞKUR 8 milyon üniversiteli genç için kampüslere indi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'un 92 üniversitede bulunan irtibat noktasıyla üniversiteli gençlerin ayağına hizmet götürdüklerini belirterek, "Öğrencilerimizin kariyer planlamasında isabetli kararlar alması için destek veriyoruz. İşgücüne girişte kullanabilecekleri, mezuniyet sonrası iş imkanı, alternatiflerin yer aldığı E-Mezun Rehberi hazırlıyoruz" müjdesini verdi.


HAZAL ATEŞ

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