İcra faizi oyunu

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketici işlemlerinde yıllık faiz oranları yüzde 20 civarında. Ancak bazı bankalar, GSM operatörleri veya zincir mağazalar tüketiciyi borcundan dolayı icraya verdiğinde yüzde 35 civarında faiz uyguluyor. Dolayısıyla tüketicinin borcu, olması gerekenden daha fazla oluyor" dedi. Uygulanan fazla faize itiraz etmek için herhangi bir zaman aşımının bulunmadığını belirten Şahin, "Kişi istediği zaman fazla ödediği bu tutarı dava açarak geri alabilir" diye konuştu.
- Ekonomi
- 05.04.2019
- Gazete
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