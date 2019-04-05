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İcra i oyunu

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin, bazı ve firmaların tüketiciyi icraya verdiğinde % 20 yerine % 35 uyguladığını belirtti, ‘Paranızı geri alın’ dedi.

İcra faizi oyunu
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketici işlemlerinde yıllık oranları yüzde 20 civarında. Ancak bazı lar, GSM operatörleri veya zincir mağazalar tüketiciyi borcundan dolayı icraya verdiğinde yüzde 35 civarında faiz uyguluyor. Dolayısıyla tüketicinin borcu, olması gerekenden daha fazla oluyor" dedi. Uygulanan fazla faize itiraz etmek için herhangi bir zaman aşımının bulunmadığını belirten Şahin, "Kişi istediği zaman fazla ödediği bu tutarı dava açarak geri alabilir" diye konuştu.

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