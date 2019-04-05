Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC'nin Türk bankalarının kötü kredilerine yatırım yapma niyetlerine dair açıklamalara, öğleden sonra S&P'nin notu eklendi ve dolar yeniden 5.58'e düştü. Standard and Poorts, "Şartlar değişmezse Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gelebilecek gibi" diyerek TL'nin pozitif ayrışmasına neden oldu. Dolar akşam saatlerinde ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı üzerine yeni açıklamalarla tekrar yükseldi ve 5.62 üzerine geldi. 5 Nisan günü dolar 5.6191, euro 6.3115 ve sterlin de 7.3635 lirada.

5 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI

5.65 - 5.60 bandında seyretti

Dolar/TL, seçim sonrası başlayan geniş banttaki iki yönlü dalgalanmasına dün de devam etti. Oy sayımlarının bitmemesinden kaynaklanan belirsizlik ve ABD ile S-400 nedeniyle yaşanan gerilimle kur 5.65 üzerine çıksa da kalıcı olamadı ve akşam finans piyasasından gelen haberlerle yeniden 5.60 altına indi.

Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC'nin Türk bankalarının kötü kredilerine yatırım yapma niyetlerine dair açıklamalara, öğleden sonra S&P'nin notu eklendi ve dolar yeniden 5.58'e düştü. Standard and Poorts, "Şartlar değişmezse Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gelebilecek gibi" diyerek TL'nin pozitif ayrışmasına neden oldu.

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar akşam saatlerinde ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı üzerine yeni açıklamalarla tekrar yükseldi ve 5.62 üzerine geldi. 5 Nisan günü dolar 5.6191, euro 6.3115 ve sterlin de 7.3635 lirada.

DOLAR DÜŞECEK!

Merkezi New York'ta bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley, doların bu yıl yüzde 6 değer yaşayacağını söyledi. Morgan Stanley Global Döviz Stratejisi Başkanı Hans Redeker başkanlığındaki banka analistleri; dünkü notlarında doların yavaşlayan ABD büyümesi ve Fed'in güvercin tutumunun dünyanın en büyük rezerv parası üzerinde baskı oluşturması ile birlikte bu yılın sonuna dek yüzde 6 düşebileceği tahmininde bulundu. Morgan Stanley stratejistleri, şu görüşte birleşti: "Doların bu konjonktürde zirve yaptığını, piyasanın beklentilerinden daha fazla düşeceğini ve sağduyunun olmasını beklediği gibi portföy çeşitlendiricisi olmayacağını düşünüyoruz. Dünyanın diğer kısmındaki hisse senedi görünümünün ABD'ye göre daha iyi olması da, doları son dönemde destekleyen ABD'li yatırımcılardan kazançlarını ülkeye getirmesini de azaltacak."

DALGA TERSİNE DÖNECEK

Morgan Stanley stratejistleri ayrıca, ABD para birimindeki güçlenme ve artan dolar bazındaki varlıkların son yıllarda "verimli bir para girişi döngüsü" yarattığını, ancak bunun terse dönüşe hazırlandığını kaydettiler. Stratejistler, "Bunun tersine dönme ve dolardaki zayıflamanın dolar varlıklarını daha az cazip kılması ile birlikte bir kısır döngüye dönüşme risklerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen bankalarının dolarla ilgili beklentileri, Türkiye başta olmak üzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu yıl daha az dış etkiye maruz kalacağını gösteriyor.

GOLDMAN SACHS VE WESTERN DE BENZER GÖRÜŞTE

Morgan Stanley böylelikle, doların zayıflayacağı konusunda Goldman Sachs Group Inc. ve Western Asset Managemen'a benzer görüşleri savunmuş oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen yıl yüzde 3 yükseldikten sonra 2019 yılında, G-10 ülkelerinin paralarının dolar karşısındaki karışık seyrinden dolayı fazla değişmedi.