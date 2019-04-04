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  • 04.04.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 09:45

Son dakika: 'ndan yeni swap hamlesi

Vadesi gelmemiş swap satış limiti yüzde 40'a yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet () vadesi gelmemiş swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.

Merkez Bankası bünyesindeki karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı geçtiğimiz Perşembe günü (28 Mart) yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılmıştı.

Söz konusu sınır geçen haftanın başında, 25 Mart'ta düşürüldüğü yüzde 10 seviyesinden yüzde 20'ye yükseltildi.

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