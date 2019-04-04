Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesi gelmemiş swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.
Merkez Bankası bünyesindeki Döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı geçtiğimiz Perşembe günü (28 Mart) yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılmıştı.
Söz konusu sınır geçen haftanın başında, 25 Mart'ta düşürüldüğü yüzde 10 seviyesinden yüzde 20'ye yükseltildi.
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