31 Mart seçimlerine giderken her alanda saldırıya maruz kalan hükümetin, meyve-sebze fiyatları üzerinden vatandaşa çekilen operasyonu bozmak için kurduğu tanzim satışlarda yeni bir aşamaya geçiliyor. Tanzim ürünlerini internet üzerinden vatandaşa ulaştırarak meyve ve sebze fiyatları üzerindeki oyunun bozulmasında büyük rol oynayan ePttAVM, şimdi de Tarım Kredi Kooperatifleri ile gıda zinciri kurarak yaklaşık 700 ürünün satışını internetten yapmaya hazırlanıyor.

TÜKETİCİYE 2 GÜNDE ULAŞTIRILACAK

İki kurum, yeni kurulacak sistem üzerinde görüşmelere başlarken, imzalanacak protokolle, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticiden direkt aldığı ürünler ePttAVM'nin internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Sipariş verilen ürünler, en geç iki gün içerisinde tüketiciye ulaştırılacak.

YENİ MODEL İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İstanbul ve Ankara'da kurulu tanzim noktaları kaldırılarak mobil tanzim uygulamasına geçilirken, uygulamanın e-tanzim ayağında ise yeni bir model üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Türkiye genelindeki bin 600 kooperatifi ve 206 şubesi ile en büyük üretici örgütlenmelerinden olan Tarım Kredi Kooperatifi ile ePttAVM.com'un üzerinde çalıştığı modele göre, çiftçilerin ürettiği ve kooperatif marketlerinde satışı yapılan sütten ete, meyveden sebzeye, bakliyattan şekere kadar yaklaşık 700 ürünün online olarak vatandaşa ulaştırılması sağlanacak.





81 İLE HİZMET SUNULACAK

Bu hafta içerisinde sürecek görüşmelerle detayları netleşmesi beklenen çalışma ile gıda sektöründe bir daha fiyatlar üzerinden vatandaşa operasyon çekilmesi önleneceği gibi üretici de ürününü gerçek değerinden vatandaşa satabilecek. E-tanzim uygulaması yalnızca İstanbul ve Ankara'da hayata geçerken yapılan çalışma ile sistemin 81 ile yayılması sağlanacak.

'ÜRÜN PARA YAPMADI' SÖYLEMİ TARİH OLACAK

Üreticinin tarladan bir liraya çıkan ürünün satıcıya 10 liraya ulaşmasına neden olan aracı sistemi de bu uygulama ile tarihe karışmış olacak. Ürünler doğrudan üreticiden alınarak vatandaşa ulaştırılacağı için üreticilerin "ürünüm para yapmadı" gibi endişesi de bu uygulamayla tarih olacak. Detayları bu hafta netleşmesi beklenen çalışma kapsamında iki şirket arasında bir protokol imzalanarak tüm kooperatif ürünleri online olarak vatandaşın kapısına kadar tek tıkla ulaştırılacak.