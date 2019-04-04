Dolandırıcılara BTK freni

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 'kefilsiz ve şartsız kredi verileceği' veya 'hediye kazanıldığı' gibi gerçeği yansıtmayan mesajlardan dolayı tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı. Tüketicilerin hediye mesajları ile 888/898'li numaralara yönlendirildiği ve yüksek faturalar çıkarıldığı şikayetleri üzerine, BTK onay zorunluluğu getirdi. Abone onayı yoksa, 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmeti kapatılacak ve bu konuda aboneler ücretsiz bilgilendirilecek. Anılan numaraları arayan abonelere, hatlarının 888/898'li numaralara kapalı olduğu bildirilerek, açık hale getirilmesi yöntemleri ücretsiz iletilecek. Aboneler, tercihlerini değiştirebilecek. Ancak abonenin onayı varsa, tüketici bu numaraları arayabilecek. Abone onayları saklanacak.
- Ekonomi
- 04.04.2019
- Gazete
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