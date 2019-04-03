Stajyere ayda 548 TL Staj başvuruları hızlandı. Bu yaz staj yapacak gençler en az 548,70 lira alacak. 365,80 lirasını devlet sağlayacak.

İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunuyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart. Yani bu yıl staj yapan öğrencilere aylık 548,70 liranın altında ücret verilemeyecek. Devlet de ücretlere katkı sağlıyor. Devlet katkısı tutarı; ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3'te 1'i tutarında oluyor. Buna göre; devlet katkısı tutarı bu yıl 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 365,80, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 182,90 lira olarak uygulanacak. Geçen yıl yayımlanan kararla, devlet katkısı süresi 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştı.