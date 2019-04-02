Dolar kuru, yerel seçimler sonrası ilk işlem gününde 5.70 seviyelere yükseldikten sonra gün içerisinde 5.50 seviyelerine düştü. Dolar küresel ekonominin güç kaybettiği endişelerinin hafiflemesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin 15 ayın dip seviyelerinden yükselişe geçmesine paralel olarak değer kazandı. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Nisan güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,5632

Satış: 5,5663

EURO

Alış: 6,2467

Satış: 6,2590

Cuma günü 5.5550 seviyesinden kapanan dolar/TL seçimden sonraki ilk işlem gününde 5.70 seviyesine kadar yükseldi. Günün en yüksek seviyelerinden öğleden sonra yönünü aşağı çeviren dolar/TL uzun bir aradan sonra belki ilk kez lokallerin döviz talep etmemesi ve küresel risk iştahıyla 5.50'nin altını test etti.

Kur bu sabah ise dün gördüğü en düşük seviyelerden ABD-Türkiye endişeleriyle yönünü yukarı çevirerek saat 0903'te 5.5577/5.5696 seviyesinde işlem gördü.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.8919/5.9064, euro/TL 6.2287/6.2437 seviyesinde bulunuyor.

Bireylerin yaklaşık altı aydır aralıksız dövizde alım tarafında olması döviz mevduatları rekor seviyelere yükseltirken; bu durum, TL'nin değer kazancını sınırlayan ana nedenlerden biri olarak görülüyor.

Küresel piyasalarda ise dolar global ekonominin güç kaybettiği endişelerinin hafiflemesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin 15 ayın dip seviyelerinden yükselişe geçmesine paralel olarak değer kazandı.

ABD Hazine tahvil getirileri dün hızlanan satışlarla yükselişe geçti. 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi, Çin'in ardından ABD imalat sektöründe iyileşmeye işaret eden verilerin ardından 8 baz puandan fazla yükseldi.

Geçen hafta yatırımcıların küresel ekonomide yavaşlama kaygılarıyla 15 ayın dip seviyesi olan yüzde 2.34'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi bugün yüzde 2.495'te bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28, valörde son işlemde yüzde 17.92 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta yüzde 18.36, valörde son işlemde yüzde 17.49 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü yüzde 23.14 ile yılın en yükseğine geldikten sonra valörde son işlemde yüzde 21.19 seviyesindeydi. Dün spot kapanışta yüzde 21.69, valörde son işlemde yüzde 21.08 seviyesindeydi.