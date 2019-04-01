Taksit uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, elektronikten seyahate, konaklamadan altına kadar bazı alışverişlerde kredi kartı taksit sayısının artırıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Taksit sayısı artarsa fiyat ucuzlar gibi bir algıya kapılmamak gerekir. Vatandaşlarımız ihtiyacı dışında alışverişten kaçınmalı, kart limitini bütçesine göre ayarlamalı."