Taksit uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, elektronikten seyahate, konaklamadan altına kadar bazı alışverişlerde kredi kartı taksit sayısının artırıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Taksit sayısı artarsa fiyat ucuzlar gibi bir algıya kapılmamak gerekir. Vatandaşlarımız ihtiyacı dışında alışverişten kaçınmalı, kart limitini bütçesine göre ayarlamalı."
- Ekonomi
- 01.04.2019
- Gazete
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