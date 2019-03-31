Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçimlerle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." dedi.