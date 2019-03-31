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  • 31.03.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 18:16

Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı , "ler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." dedi.

Bakan Albayrak'tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı lerle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." dedi.

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